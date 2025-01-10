Sınav esnasında bıçaklanan öğrencinin ailesinden şüphelinin serbest bırakılmasına tepki

Olay, 6 Ocak'ta Talas İlçesi'ndeki bir lisede meydana geldi. İddiaya göre, aynı okulda farklı sınıflarda okuyan üç öğrenci arasında kız meselesi nedeniyle husumet çıktı. Okulun mutfağından aldığı bıçakla sınıfa gelen A.K.Ç., 11. sınıf öğrencisi B.E.D.'yi bacağından dört kez bıçakladı. Yaralanan öğrenci, ambulansla Erciyes Üniversitesi Tıp Fakültesi Acil Bölümü'ne kaldırıldı. Yaralı öğrencinin velisi olay nedeniyle şikayetçi oldu.

B.E.D.'nin annesi N.D., bıçaklı saldırıyı gerçekleştiren öğrencinin serbest bırakılmasına tepki göstererek, "Oğlum hiç alakası olmayan bir olay yüzünden bıçaklandı. Kelebek sistem ile sınav için sınıflar dağıtılıyor ve oğlum 12. sınıflarda sınava giriyor. Olayı gerçekleştiren A.K.Ç. lavaboya gitmek için izin isteyerek mutfaktan bıçak alıp geliyor, oğlumu sınav olduğu esnada dört kez bıçaklıyor ve öldürmeye teşebbüs ediyor. Öğretmen de oğlum bıçaklanırken ayırmaya çalışıyor ve darp ediliyor. Olay sonrasında adli süreç başlattık ancak o günkü nöbetçi savcı şüpheliyi serbest bırakmış. Biz daha hastaneden çıkmadan çocuk serbest bırakılıyor ve daha farklı sorunlar da çıkabilirdi. Adaletin sağlanmasını istiyoruz" diye konuştu.