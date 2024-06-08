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Sınava yetişemeyen öğrencilerin imdadına polis ekipleri yetişti

Kayseri'de YKS'ye geç kalan öğrencilerin imdadına yetişen polis ekipleri öğrencileri polis otosu ve motosikletler ile sınava girecekleri okula götürdü.

Sınava yetişemeyen öğrencilerin imdadına polis ekipleri yetişti
Kayseri GündemEditör

Kayseri’de YKS’ye geç kalan öğrencilerin imdadına yetişen polis ekipleri; öğrencileri polis otosu ve motosikletler ile sınava girecekleri okula götürdü.

YKS’nin ilk oturumu olan Temel Yeterlilik Testi (TYT) maratonu, sabah saatlerinde kentte başladı. Öğrencilerin sabahın erken saatlerinde sınava girecekleri okullara gelirken; bazı öğrencilerde geç kaldı. Kayseri İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri de; sınava geç kalacak öğrencilerin imdadına yetişti. Polis otoları ve motosikletler ile öğrencileri alan ekipler; öğrencileri sınava girecekleri okula götürdü.

Kayseri İl Emniyet Müdürlüğü’nden yapılan açıklamada; "Kayseri İl Emniyet Müdürlüğü olarak 8-9 Haziran 2024 tarihlerindeki YKS sınavına giren gençlerimizin sınava geç kalmamaları için tüm ekiplerimizle yanlarındayız. Gençlerimize başarılar dileriz" denildi.

Sınava yetişemeyen öğrencilerin imdadına polis ekipleri yetişti
Sınava yetişemeyen öğrencilerin imdadına polis ekipleri yetişti
İHA
Kayseri Gündem

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