Site Esnafı Kocasinan Belediyesi’nin İlgisizliğinden Şikayetçi 

Kayseri Matbaacılar Sitesi Esnafı, belediyenin ilgisizliğinden şikayetçi. 200’e yakın esnafın bulunduğu, bine yakın insanın çalıştığı Matbaacılar Sitesi’nde sokak aralarına gençler tarafından spreyle yazılan yazılar, hem çevre binalarda yaşayan halkı hem de site esnafını rahatsız ediyor.

Yüzlerce insanın günlük olarak kullandığı cadde ve sokak kuytularına zaman içinde gençler tarafından yazılan aşk, meşk, siyaset ve hükümet aleyhine yazılan yazıların kapatılmasıyla ilgili site esnafının defalarca belediyeyi arayıp çözüm merkezinden yardım istemesine rağmen maalesef Kocasinan Belediyesi’nin bu konuyla ilgili duyarsız davranması site esnafını çileden çıkardı.

Bu kadar küçük bir probleme Belediyenin çözüm üretemediğini ifade eden site esnafı, bu bölgenin ancak seçimden seçime hatırlanmasından şikayetçi.

