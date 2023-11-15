Site Esnafı Kocasinan Belediyesi'nin İlgisizliğinden Şikayetçi 

Kayseri Matbaacılar Sitesi Esnafı, belediyenin ilgisizliğinden şikayetçi.  200'e yakın esnafın bulunduğu, bine yakın insanın çalıştığı Matbaacılar Sitesi'nde sokak aralarına gençler tarafından spreyle yazılan yazılar, hem çevre binalarda yaşayan halkı hem de site esnafını rahatsız ediyor.

PAYLAŞ
  • 15.11.2023 10:26
  • Güncelleme: 15.11.2023 10:26
  • 64
Site Esnafı Kocasinan Belediyesi'nin İlgisizliğinden Şikayetçi 

Kayseri Matbaacılar Sitesi Esnafı, belediyenin ilgisizliğinden şikayetçi.  200’e yakın esnafın bulunduğu, bine yakın insanın çalıştığı Matbaacılar Sitesi’nde sokak aralarına gençler tarafından spreyle yazılan yazılar, hem çevre binalarda yaşayan halkı hem de site esnafını rahatsız ediyor.

Yüzlerce insanın günlük olarak kullandığı cadde ve sokak kuytularına zaman içinde gençler tarafından yazılan aşk, meşk, siyaset ve hükümet aleyhine yazılan yazıların kapatılmasıyla ilgili site esnafının defalarca belediyeyi arayıp çözüm merkezinden yardım istemesine rağmen maalesef Kocasinan Belediyesi’nin bu konuyla ilgili duyarsız davranması site esnafını çileden çıkardı.

Bu kadar küçük bir probleme Belediyenin çözüm üretemediğini ifade eden site esnafı, bu bölgenin ancak seçimden seçime hatırlanmasından şikayetçi.
 

Haber Merkezi

HABERİ PAYLAŞ:
BUNLARA DA BAKIN
Mısır'dan Gazze'ye giren yardım tırı sayısı bin 135'e ulaştı

Mısır’dan Gazze’ye giren yardım tırı sayısı bin 135’e ulaştı

Üstad Necip Fazıl'ın emaneti Büyük Doğu Yayınları'nın başına torunu geçti

Üstad Necip Fazıl’ın emaneti Büyük Doğu Yayınları’nın başına torunu geçti

Kayseri'deki kadın cinayetinde yeni gelişme: Eşi ve 2 oğlu gözaltına alındı

Kayseri'deki kadın cinayetinde yeni gelişme: Eşi ve 2 oğlu gözaltına alındı

Başkan Büyükkılıç: 'Birikimimizle, ekibimizle durmak yok, koşmaya devam'

Başkan Büyükkılıç: 'Birikimimizle, ekibimizle durmak yok, koşmaya devam'

Develi Belediyesi Troy Kart'a geçti

Develi Belediyesi Troy Kart'a geçti

Dr. Banu Açmaz: 'Diyabet en sık ölüme neden olan ilk 10 kronik hastalık içerisinde'

Dr. Banu Açmaz: 'Diyabet en sık ölüme neden olan ilk 10 kronik hastalık içerisinde'

Çok Okunanlar
1
Kayseri Semalarında Gizemli Spreyleme

Kayseri Semalarında Gizemli Spreyleme

2
Kayserispor'un kupa mesaisi devam ediyor

Kayserispor’un kupa mesaisi devam ediyor

3
Kasımpaşa – Kayserispor maçını Çağdaş Altay yönetecek

Kasımpaşa – Kayserispor maçını Çağdaş Altay yönetecek

4
Kayseri'nin Suyu El yakıyor

Kayseri’nin Suyu El yakıyor

5
Kayseri Yerelde de Değişim İstiyor

Kayseri Yerelde de Değişim İstiyor

6
Motorine indirim bekleniyor

Motorine indirim bekleniyor

İLGİNİZİ ÇEKEBİLİR
Site Esnafı Kocasinan Belediyesi'nin İlgisizliğinden Şikayetçi 

Site Esnafı Kocasinan Belediyesi’nin İlgisizliğinden Şikayetçi 

'Canlı Hayvan Borsası Kayseri'ye 20 milyar Katkı Sağlayacak'

'Canlı Hayvan Borsası Kayseri'ye 20 milyar Katkı Sağlayacak'

DAHA FAZLA
ERÜ'de Genç Tıbbıyeliler Beyaz Önlüklerini Giydi

ERÜ'de Genç Tıbbıyeliler Beyaz Önlüklerini Giydi

Kassam Tugayları'ndan açıklama!

Kassam Tugayları'ndan açıklama!

Motorine bir indirim daha bekleniyor

Motorine bir indirim daha bekleniyor

Diyanet İşleri Başkanı Erbaş'ın annesi vefat etti

Diyanet İşleri Başkanı Erbaş’ın annesi vefat etti

İsrailli esirlerin aileleri Tel Aviv'den Kudüs'e 5 günlük yürüyüş başlattı

İsrailli esirlerin aileleri Tel Aviv’den Kudüs’e 5 günlük yürüyüş başlattı