Sivas Cumhuriyet Üniversitesinde rektör değişimi
Sivas Cumhuriyet Üniversitesinde rektör değişikliği yaşandı. Rektörlüğüne Prof. Dr. Ahmet Şengönül atandı.
Sivas Cumhuriyet Üniversitesinde rektör değişikliği yaşandı. Rektörlüğüne Prof. Dr. Ahmet Şengönül atandı.
Sivas Cumhuriyet Üniversitesi’nde 8 yıl rektörlük yapan Prof. Dr. Alim Yıldız’ın görev süresinin tamamlamasının ardından, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın imzasıyla rektörlüğe Prof. Dr. Ahmet Şengönül atandı. Karar, Resmi Gazete’nin 20 Eylül 2024 tarihindeki sayısında yayınlandı. Prof. Dr. Şengönül, İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi’nde Ekonometri Bölümünde yapmış olduğu çalışmalarla tanınıyor.