Sivas'ta 28 kök kenevir bitkisi geçirildi
Sivas'ın Şarkışla ilçesinde Jandarma ekiplerince yapılan uyuşturucu operasyonunda 28 kök kenevir bitkisi ve 25 gram Kubar Esrar ele geçirildi.
- 03.08.2023 17:47
- Güncelleme: 03.08.2023 17:47
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Sivas’ın Şarkışla ilçesinde Jandarma ekiplerince yapılan uyuşturucu operasyonunda 28 kök kenevir bitkisi ve 25 gram Kubar Esrar ele geçirildi.
Şarkışla İlçe Jandarma Komutanlığı ve Sivas İl Jandarma Komutanlığı KOM Şube Müdürlüğü ekiplerince ortaklaşa kenevir operasyonu düzenledi. Yapılan operasyonda 28 kök kenevir ve 25 gram Kubar esrar ele geçirildi. Bir kişinin gözaltına alındığı operasyonla ilgili inceleme başlatıldı.
İHA
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