Sivas'ta 34 yerleşim yeri ulaşıma kapandı

Sivas'ta kar ve tipi nedeniyle 34 yerleşim yeri ulaşıma kapandı. Kapanan köy yollarının açılması için ekipler çalışma başlattı.

Sivas'ta 34 yerleşim yeri ulaşıma kapandı
Kayseri GündemEditör

Sivas’ta kar ve tipi nedeniyle 34 yerleşim yeri ulaşıma kapandı. Kapanan köy yollarının açılması için ekipler çalışma başlattı.

Sivas’ta etkili olan kar yağışı ve tipi hayatı olumsuz etkiledi. İl Özel İdaresi Yol ve Ulaşım Hizmetleri Müdürlüğü’nden edinilen bilgiye göre; yoğun kar ve tipi nedeniyle kent genelinde 34 yerleşim yerinin yolu ulaşıma kapandı. Kapalı köy yollarını açmak için ekipler çalışmalarını aralıksız sürdürüyor.

İHA
Kayseri Gündem

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