Sivas'ta Bilimsel Araştırmalar ve İnovasyon Kongresi başladı

Sivas’ta 21 ülkenin katılımıyla Uluslararası Bilimsel Araştırmalar ve İnovasyon Kongresi başladı.

Sivas Bilim ve Teknoloji Üniversitesi (SBTÜ) öncülüğünde ISPEC Enstitüsü iş birliği ile hayata geçirilen Sivas 2. Uluslararası Bilimsel Araştırma ve İnovasyon Kongresi başladı.

Kongreye hem yüz yüze, hem de online olarak Türkiye, Cezayir, Azerbaycan, Hindistan, Irak, Malezya, Fas, Nijerya, Pakistan, Romanya, Ukrayna, Gürcistan, Macaristan, Amerika Birleşik Devletleri, Bangladeş, Arnavutluk, Feridabad, İbadan, Brezilya, Güney Afrika, Kore olmak üzere toplam 21 ülkeden 412 bildiri ile katılım sağlandı.

Kongrenin açılışında konuşan Sivas Bilim ve Teknoloji Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Mehmet Kul, “Geleceğin dünyasında inovasyonun çok önemli bir yeri var. Üniversite olarak üretimin nitelikli hale gelmesinde üzerimize düşenleri bilim ve teknoloji ışığında ülkemizin hizmetine sunmaya devam ediyoruz. İş birliği yaptığımız ortaklarımızla da bu tecrübeyi paylaşıyoruz. Bu kongrenin düzenlenmesinde emeği geçen herkese teşekkür ediyorum” diye konuştu.