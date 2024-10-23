Sivas'ta ev yangını: 1 ölü

Sivas'ın Divriği ilçesinde 2 katlı evde çıkan yangında 1 kişi hayatını kaybetti.

Sivas'ta ev yangını: 1 ölü
Kayseri GündemEditör

Sivas’ın Divriği ilçesinde 2 katlı evde çıkan yangında 1 kişi hayatını kaybetti.

Edinilen bilgilere göre, Divriği ilçesi Mercantepe Mahallesi’nde sabaha karşı 2 katlı evin ikinci katında yangın çıktı. Durumun bildirilmesi üzerine olay yerine itfaiye ekipleri sevk edildi. Ekiplerin çalışmasıyla kontrol altına alınan yangın sonrası evin banyosunda Ünal Arslandemir ölü bulundu.

Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

İHA
Kayseri Gündem

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