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Sivas'ta korkutan yangın: 2 samanlık ve 2 ahır yandı

Sivas'ın Suşehri ilçesinde alevlere teslim olan 2 samanlık ve 2 ahır yanarak kullanılamaz hale geldi.

Sivas'ta korkutan yangın: 2 samanlık ve 2 ahır yandı
Kayseri GündemEditör

Sivas’ın Suşehri ilçesinde alevlere teslim olan 2 samanlık ve 2 ahır yanarak kullanılamaz hale geldi.

Edinilen bilgilere göre olay ilçeye bağlı Tatar köyünde meydana geldi. M.D’ye ait samanlıkta bilinmeyen bir nedenle yangın çıktı. Rüzgarında etkisiyle büyüyen yangın E.D. ve M.D’nin birlikte kullandığı ahır ve samanlığa sıçradı. Durumun bildirilmesi üzerine olay yerine itfaiye ekipleri sevk edildi. Yangın Suşehri Belediyesi itfaiye ekipleri tarafından büyümeden söndürüldü. E.D’ye ait ev ise yangında kısmen yanarak zarar gördü. Köylülerinde destek verdiği yangında 2 samanlık ve 2 ahır yandı. 10 tondan fazla samanın kül olduğu yangınla ilgili inceleme başlatıldı.

İHA
Kayseri Gündem

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