Kayseri'nin İlk Bakanının kızı vefat etti

Eski Adalet Bakanlarından Ahmet Rifat Çalıka'nın kızı Vesile Sevim Karakimseli hayatını kaybetti.

Kayseri'nin İlk Bakanının kızı vefat etti
Kayseri GündemEditör

Eski Adalet Bakanlarından Ahmet Rifat Çalıka’nın kızı Vesile Sevim Karakimseli hayatını kaybetti.

1’inci Dönem Milletvekili ve Eski Adalet Bakanı Ahmet Rifat Çalıka’nın kızı Vesile Sevim Karakimseli, 95 yaşında hayatını kaybetti. Vesile Sevim Karakimseli’nin cenazesi, Hulusi Akar Camii’nde ikindi namazına müteakip kılınan cenaze namazının ardından toprağa verildi.

Cenaze namazına Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği (TOBB) Başkanı Rifat Hisarcıklıoğlu, Kayseri Ticaret Odası (KTO) Yönetim Kurulu Başkanı Ömer Gülsoy, Kayseri Sanayi Odası (KAYSO) Yönetim Kurulu Başkanı Mehmet Büyüksimitci ve Karakimseli’nin yakınları katıldı.

Kayseri'nin İlk Bakanın kızı vefat etti

Kayseri'nin İlk Bakanının kızı vefat etti
Kayseri'nin İlk Bakanının kızı vefat etti
Kayseri'nin İlk Bakanının kızı vefat etti
Haber Merkezi
Kayseri Gündem

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