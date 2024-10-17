Sivas'ta on dakika arayla iki deprem

Sivas kent merkezinde on dakika arayla iki deprem meydana geldi.

Sivas'ta on dakika arayla iki deprem
Kayseri GündemEditör

Sivas kent merkezinde on dakika arayla iki deprem meydana geldi.

AFAD verilerine göre Sivas’ta saat 11.29’da 4.7 büyüklüğünde deprem meydana geldi. Yerin 10 kilometre derinliğinde meydana gelen deprem şehirde hafif şekilde hissedildi. İlk depremin şoku atlatılmazken yine kent merkezinde on dakika sonra ikinci bir deprem daha meydana geldi. Saat 11.39’da 4.1 büyüklüğünde meydana gelen deprem yerin 22.98 kilometre altında gerçekleşti.

İHA
Kayseri Gündem

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