Sivas'ta tabelalara ve kalplere kazındı: 'Şehitler ölmez vatan bölünmez'
Sivas Belediyesi şehrin muhtelif noktalarındaki led tabelalara, 'Şehitler ölmez vatan bölünmez' yazılı görseller yansıttı.
- 13.01.2024 17:13
- Güncelleme: 13.01.2024 17:13
Kayseri Gündem - Kayseri Gündem
Sivas Belediyesi şehrin muhtelif noktalarındaki led tabelalara, “Şehitler ölmez vatan bölünmez” yazılı görseller yansıttı.
Pençe-Kilit Harekâtı bölgesinde çıkan çatışmada 9 askerimizin şehit olması tüm yurdu yasa boğdu. Sivas Belediyesi şehrin muhtelif noktalarındaki led tabelalara, “Şehitler ölmez vatan bölünmez” yazılı görseller yansıttı. Sivaslılar uygulamasından dolayı Sivas Belediyesine teşekkür ederek, teröre lanet okudu.
İHA
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