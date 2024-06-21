  • Haberler
  • Sivas
  • Sivas'ta yolcu otobüsü yoldan çıktı: 8 yaralı

Sivas'ta yolcu otobüsü yoldan çıktı: 8 yaralı

Sivas'ın İmranlı ilçesinde yoldan çıkan yolcu otobüsündeki 8 yolcu hafif şekilde yaralandı.

Sivas'ta yolcu otobüsü yoldan çıktı: 8 yaralı
Kayseri GündemEditör

Sivas’ın İmranlı ilçesinde yoldan çıkan yolcu otobüsündeki 8 yolcu hafif şekilde yaralandı.

Edinilen bilgilere göre kaza sabah saatlerinde meydana geldi. Doğançal mevkiinde sürücüsü belirlenmeyen Turay firmasına ait bir yolcu otobüsü yoldan çıkarak şarampole indi. Kazada otobüs içerisinde bulunan 31 yolcudan 8’i hafif şekilde yaralandı. Durumun bildirilmesi üzerine olay yerine sağlık, polis ve İmranlı Arama Kurtarma ekipleri (İMAYKUT) sevk edildi. Yaralılar olay yerinde yapılan ilk müdahalenin ardından ambulanslarla hastanelere kaldırıldı. Kaza ile ilgili inceleme başlatıldı.

İHA
Kayseri Gündem

Bakmadan Geçme

Kontrolden çıkan otomobil bariyerleri yıkarak durabildi
Kontrolden çıkan otomobil bariyerleri yıkarak durabildi
16 yaşındaki kız 30 metrelik uçurumdan yuvarlandı
16 yaşındaki kız 30 metrelik uçurumdan yuvarlandı
Semt Pazarında kabak 10 liraya kadar düştü
Semt Pazarında kabak 10 liraya kadar düştü
Ücretsiz olunca 3 günde 30 bin kişi ziyaret etti
Ücretsiz olunca 3 günde 30 bin kişi ziyaret etti
Gönüllü Kuruluşlar Memur Sen'de bayramlaştı
Gönüllü Kuruluşlar Memur Sen'de bayramlaştı
Feci kazada 19 yaşındaki genç yaşamını yitirdi: 4 yaralı
Feci kazada 19 yaşındaki genç yaşamını yitirdi: 4 yaralı