Sivaslı sporcu Türkiye şampiyonu oldu

Tokat'ta yapılan Minikler Karakucak Türkiye Şampiyonası'na Sivas'ı temsilen katılan Yiğit Korkmaz, 65 kiloda Türkiye Şampiyonu oldu.

Sivaslı sporcu Türkiye şampiyonu oldu
Kayseri GündemEditör

Tokat’ta yapılan Minikler Karakucak Türkiye Şampiyonası’na Sivas’ı temsilen katılan Yiğit Korkmaz, 65 kiloda Türkiye Şampiyonu oldu.

Türkiye Güreş Federasyonu’nun 2024 yılı faaliyet programında yer alan “Minikler Karakucak Türkiye Güreş Türkiye Şampiyonası” Tokat’ta yapıldı. Tokat’ın Almus ilçesinde düzenlenen heyecan dolu şampiyonada sporcular dereceye girebilmek için mücadele etti. Şampiyonaya Sivas’ı temsilen Zara ilçesinden katılan Zara Belediyespor Güreş takımı sporcusu Yiğit Korkmaz, 65 kiloda Türkiye Şampiyonu oldu.

Sivas Gençlik ve Spor İl Müdürü Erdoğan Tunç ise kente altın madalya ile dönen sporcuyu tebrik etti.

İHA
Kayseri Gündem

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