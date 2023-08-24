Sivasspor 3 puan için hazırlanıyor

EY Sivasspor, Trendyol Süper Lig’in 3. haftasında sahasında Antalyaspor ile oynayacağı maçın hazırlıklarına bu akşam yaptığı antrenmanla devam etti.

Teknik Direktör Servet Çetin yönetiminde kulüp tesislerinde gerçekleştirilen antrenman ısınma ile başladı. Ardından eğitsel oyun oynayan Yiğidolar son bölümde ise şut çalışması ile taktik maç yaptı.

Kırmızı-beyazlılar yarın yapacağı antrenmanla maçın hazırlıklarını tamamlayarak kampa girecek.

Sivasspor ile Antalyaspor 26 Ağustos Cumartesi günü saat 21.45’te BG Grup Sivas 4 Eylül Stadı’nda karşılaşacak. Mücadelede hakem Ümit Öztürk görev yapacak.