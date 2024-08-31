Sivasspor, Beşiktaş maçına hazır

Trendyol Süper Lig'in 4. hafta maçında deplasmanda Beşiktaş ile karşılaşacak Sivasspor, hazırlıklarını tamamladı.

Sivasspor, Beşiktaş maçına hazır
Kayseri GündemEditör

Trendyol Süper Lig’in 4. hafta maçında deplasmanda Beşiktaş ile karşılaşacak Sivasspor, hazırlıklarını tamamladı.

Teknik Direktör Bülent Uygun yönetiminde kulüp tesislerinde gerçekleştirilen antrenman, ısınma hareketleriyle başladı. Ardından 5’e 2 pas çalışması yapan Yiğidolar, son bölümde ise taktik çalışmalar gerçekleştirdi.

Maçın hazırlıklarını tamamlayan kırmızı-beyazlılar bugün İstanbul’a gidecek.

Beşiktaş ile Sivasspor, yarın saat 21.45’te Tüpraş Stadyumu’nda karşılaşacak.

İHA
Kayseri Gündem

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