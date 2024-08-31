Sivasspor, Beşiktaş maçına hazır
Trendyol Süper Lig'in 4. hafta maçında deplasmanda Beşiktaş ile karşılaşacak Sivasspor, hazırlıklarını tamamladı.
Trendyol Süper Lig’in 4. hafta maçında deplasmanda Beşiktaş ile karşılaşacak Sivasspor, hazırlıklarını tamamladı.
Teknik Direktör Bülent Uygun yönetiminde kulüp tesislerinde gerçekleştirilen antrenman, ısınma hareketleriyle başladı. Ardından 5’e 2 pas çalışması yapan Yiğidolar, son bölümde ise taktik çalışmalar gerçekleştirdi.
Maçın hazırlıklarını tamamlayan kırmızı-beyazlılar bugün İstanbul’a gidecek.
Beşiktaş ile Sivasspor, yarın saat 21.45’te Tüpraş Stadyumu’nda karşılaşacak.