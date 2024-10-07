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Sivasspor'da 3 isim milli takımlarına davet edildi

Sivasspor'da forma giyen Emirhan Başyiğit, Azizbek Turgunboev ve Samuel Moutoussamy, ülkelerinin milli takımlarına davet edildi.

Sivasspor'da 3 isim milli takımlarına davet edildi
Kayseri GündemEditör

Sivasspor’da forma giyen Emirhan Başyiğit, Azizbek Turgunboev ve Samuel Moutoussamy, ülkelerinin milli takımlarına davet edildi.

Sivasspor’un 3 oyuncusu ülkelerinin milli takımına davet edildi. Sivasspor Kulübü’nden konu ile ilgili yapılan paylaşımda genç oyuncu Emirhan Başyiğit’in U20 Milli Takımına, Azizbek Turgunboev’in Özbekistan milli takımına ve Samuel Moutoussamy’in ise Demokratik Kongo Cumhuriyeti milli takımın maçlarının kadrosuna çağırıldığı ifade edildi. Yapılan paylaşıma, “Sivasspor’umuzda 3 futbolcumuz ülkelerinin milli takımlarına davet edildi. Emirhan Başyiğit (U20), Azizbek Turgunboev, Samuel Moutoussamy. Futbolcularımızı tebrik eder, milli takımlarında başarılar dileriz” notu da eklendi.

İHA
Kayseri Gündem

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