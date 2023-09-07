Sivasspor'da MKE Ankaragücü maçı hazırlıkları başladı

EY Sivasspor, Trendyol Süper Lig'in 5. haftasında sahasında MKE Ankaragücü ile oynayacağı maçın hazırlıklarına bu akşam yaptığı antrenmanla başladı.

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  • 07.09.2023 21:08
  • Güncelleme: 07.09.2023 21:08
Sivasspor'da MKE Ankaragücü maçı hazırlıkları başladı
Kayseri Gündem - Kayseri Gündem

EY Sivasspor, Trendyol Süper Lig’in 5. haftasında sahasında MKE Ankaragücü ile oynayacağı maçın hazırlıklarına bu akşam yaptığı antrenmanla başladı.

Milli maçlar nedeniyle lige verilen arada 3 gün izin yapan Sivasspor bugün kulüp tesislerinde toplanarak yaptığı antrenmanla Ankaragücü maçının hazırlıklarına başladı. Teknik Direktör Servet Çetin yönetiminde kulüp tesislerinde gerçekleştirilen antrenman mobilizasyon çalışmasıyla başladı. Ardından 5’e 2 pas çalışması yapan Yiğidolar, son bölümde ise dayanıklılık koşusu ile yarım saha da çift kale maç yaptı.

Ülkelerinin milli takım kampında bulunan futbolcular ise antrenmanda yer almadı.

Kırmızı-beyazlılar, yarın yapacağı antrenmanla maçın hazırlıklarına devam edecek.

İHA

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