Sivasspor'da MKE Ankaragücü maçı hazırlıkları başladı
EY Sivasspor, Trendyol Süper Lig'in 5. haftasında sahasında MKE Ankaragücü ile oynayacağı maçın hazırlıklarına bu akşam yaptığı antrenmanla başladı.
- 07.09.2023 21:08
- Güncelleme: 07.09.2023 21:08
EY Sivasspor, Trendyol Süper Lig’in 5. haftasında sahasında MKE Ankaragücü ile oynayacağı maçın hazırlıklarına bu akşam yaptığı antrenmanla başladı.
Milli maçlar nedeniyle lige verilen arada 3 gün izin yapan Sivasspor bugün kulüp tesislerinde toplanarak yaptığı antrenmanla Ankaragücü maçının hazırlıklarına başladı. Teknik Direktör Servet Çetin yönetiminde kulüp tesislerinde gerçekleştirilen antrenman mobilizasyon çalışmasıyla başladı. Ardından 5’e 2 pas çalışması yapan Yiğidolar, son bölümde ise dayanıklılık koşusu ile yarım saha da çift kale maç yaptı.
Ülkelerinin milli takım kampında bulunan futbolcular ise antrenmanda yer almadı.
Kırmızı-beyazlılar, yarın yapacağı antrenmanla maçın hazırlıklarına devam edecek.