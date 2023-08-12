Sivasspor'un stadyumuna gece aydınlatması yapılıyor

Sivas 4 Eylül Stadyumu, gece aydınlatma projesi ile göz kamaştıracak.

Sivasspor Futbol A Takımı’na ev sahipliği yapan 4 Eylül Stadyumu’na Türkiye’de ilk kez, Avrupa’da ise sayılı stadyumda bulunan gece aydınlatma projesi uygulanacak.

Yönetim kurulu, stadyumun daha modern ve konforlu hale getirilmesi için çalışmalarını sürdürüyor. Bu kapsamda stadyum gece aydınlatma projesinin tamamlanmasıyla daha görkemli hale gelecek.

14 Ağustos Pazartesi günü başlayacak ve 1 Ekim’de tamamlanması planlanan proje stadyumun isim sponsoru olan firma tarafından şehre hediye edilecek.