Sivasspor'un yenilmezlik serisi 6 maça çıktı

Sivasspor, Kasımpaşa karşılaşmasıyla birlikte Süper Lig'deki yenilmezlik serisini 6 maça çıkardı.

Sivasspor'un yenilmezlik serisi 6 maça çıktı
Kayseri GündemEditör

Sivasspor, Kasımpaşa karşılaşmasıyla birlikte Süper Lig’deki yenilmezlik serisini 6 maça çıkardı.

Trendyol Süper Lig’in 28. haftasında Sivasspor, deplasmanda karşılaştığı Kasımpaşa ile 0-0 berabere kalırken, kırmızı-beyazlılar yenilmezlik serisine devam etti. Yiğidolar, bu sezon ilk kez ligde 6 maç üst üste kaybetmedi.

Süper Lig’de son mağlubiyetini 22. haftada Antalyaspor deplasmanında alan Sivasspor bu maçın ardından Beşiktaş, Çaykur Rizespor ve Pendikspor’u mağlup etti. Sivas ekibi; MKE Ankaragücü, Hatayspor ve Kasımpaşa ile de berabere kaldı. Kırmızı-beyazlılar, bu süreçte 3 galibiyet, 3 beraberlikle 12 puan elde etti.

Yiğidolar ayrıca bu sezon 34 gol atarken, kalesinde ise 37 gole engel olamadı.

İHA
Kayseri Gündem

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