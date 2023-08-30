Siyonist işgal rejimi ev baskınlarına devam ediyor

İşgalcilerin dün gece saatlerinde işgal altındaki Batı Şeria'da, çok sayıda adrese baskın düzenlediği aktarıldı.

Kalkilya kentinin doğusundaki Kefr Kaddum beldesi, Tulkerem, El Halil, Beytüllahim, Ramallah ve Eriha'nın çeşitli beldelerinde gerçekleştirilen baskınlarda 16 Filistinlinin alıkonulduğu ifade edildi.

Filistin Kurtuluş Örgütü'ne (FKÖ) bağlı Ayrım Duvarı (Utanç Duvarı) ve Yahudi Yerleşim Birimleriyle Mücadele Konseyinden yapılan yazılı açıklamada, siyonist işgal rejimi sözde askerlerinin Konsey Başkanı Murad İştivi'yi de alıkoyduğu aktarıldı.

İşgal altındaki Batı Şeria ve Kudüs'te evlere sık sık baskın düzenleyen siyonist işgalciler, çeşitli iddialarla Filistinlileri esir alıyor.

Genellikle gece geç saatlerde ya da sabah erken saatlerde Filistinlilerin evlerine baskın düzenleyen siyonist işgal rejimi, arama yaptıkları evlerin altını üstüne getirerek eşyalara zarar veriyor, uykudan uyandırdıkları kadın, çocuk ve yaşlıları korkutuyor.

Esir alınan Filistinliler hiçbir gerekçe gösterilmeden günlerce sözde "gözaltı merkezleri"nde tutuluyor. (İLKHA)

