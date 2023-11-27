Siyonist rejimin serbest bıraktığı esirler gördükleri muameleyi anlattı: Çok işkence gördük

İsrail'in esir takası kapsamında serbest bıraktığı Filistinliler İsrailli askerler tarafından maruz kaldıkları işkenceleri anlattı.

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  • 27.11.2023 22:16
  • Güncelleme: 27.11.2023 22:16
Siyonist rejimin serbest bıraktığı esirler gördükleri muameleyi anlattı: Çok işkence gördük

İsrail ile Hamas arasındaki çatışmalara verilen insani aradaki 3. günde, İsrail hapishanelerindeki 39 Filistinli çocuk esir serbest bırakıldı. Hamas da 14 İsrailli ve 3 yabancı uyruklu esiri Kızılhaç'a teslim etti.

ÇOK İŞKENCE GÖRDÜK
İşgalci İsrail tarafından geçici ateşkes kararı sonrası alınan esir takasında serbest bırakılan 16 yaşındaki Filistinli Usame Usame Nayif Marmaş, cezaevinde yaşadıklarını anlattı:

"Her hafta bizi dövmeye gelirlerdi. Bizdeki tüm kıyafet, örtü ve yatakları da almışlardı."Çok işkence gördük, işkencede 4 arkadaşımız şehit oldu. Giydiğim kıyafetler beyaz renkliydi ama işkenceden çıkarken akan kanımızdan dolayı kırmızı olmuştu" 

TUVALETE GİTMEK BİLE YASAKTI
İsrail ve Filistin arasında 24 Kasım’da varılan esir takası anlaşması kapsamında dün serbest bırakılan İsrail hapishanelerindeki en yaşlı kadın mahkum Maysoon Al-Jabali ile çocuk mahkum İbrahim Taamra, hapishanede yaşadıklarını anlattı. Al-Jabali yaptığı açıklamada, 29 Haziran 2015’te tutuklandığını ifade ederek, esir takası anlaşması ile serbest bırakıldığını belirtti. Her şeyin 7 Ekim’den sonra daha da kötüye gittiğini ifade eden Al-Jabali, kadın mahkumların mahremiyetlerinin hiçe sayıldığını ifade ederek, gardiyanların kadınların tuvaletleri sadece belirli saatlerde kullanmasına izin verdiğini belirtti.

"SU BİLE VERİLMİYORDU"
Gardiyanların kadın mahkumların üzerine gaz sıktığını ve taciz ettiğini aktaran Al-Jabali, koğuşların aşırı soğuk olduğunu aktararak, mahkumların su bile almasının engellediğini açıkladı. Hastalanan mahkumların doktora götürülmediğini ifade eden Al-Jabali, hayatını kaybeden Filistinlilerin içeride büyük üzüntüye neden olduğunu belirterek, çatışmalar ile ilgili gelişmeleri yeni mahkumlardan öğrendiklerini aktardı.

İsrail Filistin esirlere insanlık dışı muamele uygularken, Hamas tarafından serbest bırakılan İsrailli esirlerin gayet iyi durumda olması dikkatlerden kaçmadı. Öyle ki Facebook ve Instagram, serbest bırakılırken Hamas üyelerine el sallayan İsrailli esirlerin videolarına sansür getirdi.

İSRAİL ESİRLERİ BASINDAN SAKLIYOR
İsrail, mutabakat kapsamında Gazze'den gelen esirleri, ülkedeki farklı hastanelerde karantinaya aldı. Esirler, yakınları ve sevdikleriyle sadece hastanelerde görüşebildi. Son dönemde Gazze'den çıkan hiçbir esir, ne İsrail ne de uluslararası basına konuştu.

İsrail, Gazze Şeridi'nden serbest bırakılan esirlerin hastaneye nakledilmesi ve aileleriyle buluşmasına ilişkin görüntüleri sadece resmi kanallarından paylaşıyor.

Buna karşın İsrail'in esir takası kapsamında hapishanelerden serbest bıraktığı Filistinli kadın ve çocuklar, demir parmaklıklar arkasında gördükleri "baskı, sözlü, fiziksel, psikolojik şiddet ve aşağılanmayı" uzatılan mikrofonlardan dünyaya duyurmaya çalıştı.

Kaynak: Haber vakti

1ha

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