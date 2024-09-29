SMA hastası Aysima doğum gününde Avrupa'ya uğurlandı

Selçuk Amca tarafından düzenlenen organizasyona Bünyan Belediye Başkanı Selahattin Metin, Kayseri İyilik Abisi Ekibi, Wosvos Kayseri ile Yüzlerce gönüllü aysimayı uğurlamak için kutlama yaptılar.

Etkinlikte daha önce tedaviye giden SMA hastası Melih Eymen ve ailesi mutlu günlerinde ailemizin yanındalardı. Kesilen doğum günü pastası ile yüzlerce uçan balon tüm gönüllüler tarafından gökyüzüne bırakıldı.