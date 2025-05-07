'SMS ile gelen linklere dikkat!'

Hukukçu Merve Aygün Çetin Kayseradar ve Radyoradar ortak canlı yayınında 'Adalet Terazisi' programına katılarak moderatör Tuğba Çetinkaya'nın sorularını yanıtladı. Çetin, dijital dolandırıcılık üzerine önemli bilgiler verdi.

Hukukçu Çetin: "Dolandırıcılık suçunun alt başlıklarında da yine ikili bir ayrım görmekteyiz. Basit dolandırıcılık ve nitelikli dolandırıcılık olarak. Basit dolandırıcılık zaten hiçbir araca ve gerece ihtiyaç duymadan doğrudan kişiyi hileli davranışlarla ve söylemlerle aldatarak, o kişi üzerinden maddi ya da başkaca yarar sağlamak, menfaat elde etmek olarak tanımlanabilir. Bu nitelikli dolandırıcılık türüne giren bir dolandırıcılıktır. Yani dijital dünya hayatımıza hızlı bir giriş yaptı biliyorsunuz. Bilişim sistemleri dediğimiz sosyal medya, internet, telefon yani tüm bilişim sistemlerini içine alan dijital ağda türlerde suç türleri artık kaçınılamaz oldukça sık rastlanan ve yeni bir dünyaya yeni bir suç türüne tekabül eden bir hal aldı. Dijital dolandırıcılıkta bu suç türlerinden biri" diye konuştu.

Hukukçu Merve Aygün Çetin, dijital dolandırıcılıkta en çok karşılaşılan yöntemlere örnek vererek; "Dijital dolandırıcılık nedir dediğimizde şunu görüyoruz; kişilerin gerek telefonda gerek internet ortamında gerek başkaca şu an adlandırdığımız ama bizim bilişim dediğimiz, elektronik dediğimiz ortamlarda kandırılması en basit ifadesiyle hile ile aldatılması ve maddi kazanımlar, menfaatler elde edilmesi olarak tanımlanabilir. Dijital dolandırıcılıkta şununla en çok karşılaşıyoruz. Birincisi SMS geliyor en çok vatandaşlardan aldığımız duyumları söylüyorum. Bakıyorsunuz bir kargo firması ismi reklam olmasın diye söylemeyelim ama x kargo sonunda nokta var ya da başından nokta var ya da ortasında bir harf siz dikkat etmiyorsunuz ama ayırt edici olarak ya farklılaştıran bir harf farklı. Okuyorsunuz diyorsunuz ki kargonuz geliyor şu linke tıklayın onaylayın, diyorsunuz ki 'Allah Allah benim kargom yok' yada hangi kargo ben sipariş verdim ama ne kadar çabuk diyorsunuz ya da hiç siparişim yoktu diyorsunuz, tıklıyorsunuz, merak ettiğiniz için bakın merak uyandırıyorlar. Linke tıkladığınızda karşınıza bir kod geliyor ya da bir alan açılıyor diyor ki devam etmek için şu kodu girin. Yine merak ediyorsunuz bu kodu hata varsa düzelteyim diyerek hiç sorgulamadan devam ediyorsunuz, o kodu girdiğinizde ya da o hileye düştüğünüzde aldandığınızda geçmiş olsun. Kişisel verileriniz çalınmış olabilir, o kodu girdiğinizde bankanıza erişim sağlanmış olabilir ve bunun akabinde de bilginiz dışında isteğiniz dışında para çekme işlemleri, havale, EFT işlemleri ya da daha ilerisini söyleyeyim kredi işlemleri gerçekleştirilmiş olabilir" ifadelerini kullandı.