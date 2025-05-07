Başkan Büyükkılıç, '1 sene sonra Kayseri'mizden Hürjet'in uçacağını göreceksiniz'

Dünyanın en büyük mühendislik topluluğu olan IEEE’nin (Institute of Electrical and Electronics Engineers) Erciyes Üniversitesi Öğrenci Kolu tarafından organize edilen "Zirve IEEE" etkinliğine düzenlendi. 7-8 Mayıs tarihleri arasında Erciyes Kültür Merkezi’nde gerçekleştirilen organizasyon, mühendislik öğrencilerini sektörün önde gelen isimleriyle buluşturdu.

Programda konuşan Kayseri Büyükşehir Belediye Başkanı Memduh Büyükkılıç,

“YAPARSINIZ, YETER Kİ SİZ KENDİNİZE GÜVENİN”

Savunma sanayiinin temellerinin 100 yıl önce, Türkiye Cumhuriyeti kurucusu Mustafa Kemal Atatürk’ün talimatlarıyla Kayseri’de atıldığını hatırlatan Büyükkılıç, 1940’lı yıllara kadar 200 tane uçak üretildiğini ve bir kısmının da ihraç edildiğini kaydetti. Daha sonraki süreçte savunma sanayii alanında Türkiye’nin önüne çıkan engellere de değinen Büyükkılıç, genç mühendislere tavsiyelerde bulunarak, “Yaparsınız, yeter ki siz kendinize güvenin. Yapamazsınız diyenlere adeta ders verircesine yapacağınızı göstereceksiniz. Biz buna inanıyoruz. Nitekim artık uçaklarımız da var, SİHA’mız da var, İHA’mız da var, gemilerimiz de var. Savunma sanayiinde biz de varız diyen, Sayın Cumhurbaşkanımızın iradesiyle bir ülke var, bir nesil var ve bir millet var” şeklinde konuştu.

Başkan Büyükkılıç, Kayseri’nin savunma sanayiinin merkezi olma yönünde irade gösterdiğini belirterek, “Güvenli bir liman olarak görülen Kayseri’de 100 yıl önce uçak yapılıyorsa şimdi de yiğit düştüğü yerden kalkar misali TOMTAŞ’ımız tekrar hayata geçiriliyor. İnşallah 1 sene sonra Kayseri’mizden Hürjet’in uçacağını göreceksiniz. Bundan hiç şüpheniz olmasın. Kayseri’miz savunma sanayiinin merkezi haline gelme yönünde irade gösteriyor” ifadelerinde bulundu.

Erciyes Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Fatih Altun ise 240 aktif kulübü olan bir üniversite olduklarını belirten Altun, “Kulüp yöneticilerine elimizden gelen desteği verdik. Asıl desteği Büyükşehir Belediye Başkanımız ve ekibi verdi. Ben her daim yanımızda olduğu için, gücümüzü buralardan aldığımız için sayın başkanımıza teşekkür etmek istiyorum” dedi.

Abdullah Gül Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Cengiz Yılmaz da etkinliğin anlam ve önemine işaret ederek, başta Büyükşehir Belediyesi olmak üzere emeği geçenlere teşekkür etti.

HAVELSAN Genel Müdürü Dr. Mehmet Akif Nacar ise neden savunma sanayiine yöneldiklerini dile getirdiği konuşmasında dünyadaki gelişmelerin savunma sanayiinin de önem kazanmasında etkili olduğunu dile getirdi. Nacar, HAVELSAN çalışmaları ile yakın savunma sanayi tarihi hakkında da bilgi ve görüşlerini paylaştı.

Kayseri ASPİLSAN Enerji Genel Müdürü Prof. Dr. Ahmet Turan Özdemir de yaptığı konuşmada, söz konusu etkinliklerin yapılması noktasında destekleri bulunan Kayseri Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Memduh Büyükkılıç ve birimlerine teşekkür ederek, etkinliklerin hayırlı olması temennisinde bulundu.

Etkinlikte Türkiye’nin önde gelen firmalarının üst düzey yöneticileri genç mühendis adaylarıyla bir araya geldi. Alanında uzman konuklar, kariyer yolculuklarını anlatarak katılımcıların sorularını yanıtladı ve gençlere ilham verdi.