Soba iki kardeşi hayattan kopardı

Kayseri'nin Kocasinan ilçesinde ölü bulunan 2 kardeşin sobadan sızan karbonmonoksit gazından hayatını kaybettiği belirlendi.

Soba iki kardeşi hayattan kopardı
Kayseri GündemEditör

Kayseri’nin Kocasinan ilçesinde ölü bulunan 2 kardeşin sobadan sızan karbonmonoksit gazından hayatını kaybettiği belirlendi.

Edinilen bilgiye göre ilçeye bağlı Fevzioğlu Mahallesi 489. Sokak üzerinde müstakil bir evde meydana gelen olayda sabah çocukları Samet (19) ve Ahmetcan (17) K.’yi uyandırmak isteyen anne; odaya girdiğinde iki çocuğunu da hareketsiz buldu. Anne durumu 112 Acil Çağrı Merkezi’ne bildirirken ihbar üzerine bölgeye çok sayıda polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Polis ekipleri çevrede güvenlik önlemi alırken, sağlık ekipleri de yaptıkları ilk müdahalede Samet ve Ahmetcan K.’nin hayatını kaybettiğini belirledi. Evde yapılan incelemelerde iki kardeşin sobadan sızan karbonmonoksit gazından zehirlendiği belirlendi. İncelemelerin tamamlanmasının ardından kardeşlerin cansız bedenleri otopsi yapılmak üzere hastane morguna kaldırıldı. Acı haberi duyan ailenin yakınları da eve akın etti.

Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

Soba iki kardeşi hayattan kopardı
Soba iki kardeşi hayattan kopardı
Soba iki kardeşi hayattan kopardı
Soba iki kardeşi hayattan kopardı
Soba iki kardeşi hayattan kopardı
Soba iki kardeşi hayattan kopardı
İHA
Kayseri Gündem

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