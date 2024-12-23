Sofrada alarm: En çok at ve eşek eti satan iller listelendi

Kırmızı ette yaşanan skandal, özellikle Adana ve Sakarya'da dehşete düşürücü boyutlara ulaştı.

Bakanlığın yaptığı kapsamlı incelemelerde, bu iki ilde onlarca işletmenin vatandaşa at ve eşek eti yedirdiği tespit edildi. Adana'da 15, Sakarya'da ise 7 işletmenin bu kirli oyuna karıştığı ortaya çıktı. Antalya, Mersin ve Manisa'da da benzer durumlarla karşılaşıldı. Bu illerde 4'er işletme, sağlıksız ve yanıltıcı ürünler sattığı için yakalandı.

"Soframızdaki Et, At Eti Çıktı!"

Vatandaşlar, bu skandal karşısında büyük bir şaşkınlık ve öfke yaşıyor. "Ne yiyoruz biz?" sorusu, milyonlarca insanın zihnini kurcalıyor. Uzmanlar, bu durumun halk sağlığı için ciddi bir tehdit oluşturduğunu belirtiyor. At ve eşek etinin insan sağlığına zararlı olduğu ve çeşitli hastalıklara yol açabileceği vurgulanıyor.

"Devletin Gözetimi Nerede?"

Bu skandal, gıda kontrol sistemindeki eksiklikleri bir kez daha gözler önüne serdi. Vatandaşlar, devletin bu tür olayları önlemek için daha etkili önlemler almasını bekliyor. Tüketiciler, artık hangi eti yediklerini bilmeden yemek yiyemeyecekleri endişesi taşıyor.