Başkan Beydilli, 'Kızılay depremzedelere çadır satmadı'

Kızılay Kayseri İl Başkanı Cafer Beydilli, Kayseradar ve Radyoradar ortak canlı yayınında ‘Sivil Toplum’ programına katılarak moderatör Duygu Sarınca’nın sorularını yanıtladı.

Kızılay’ın 6 Şubatta Kahramanmaraş’ta yaşanan depremde depremzedelere çadır satmadığını ifade eden Kızılay Kayseri İl Başkanı Cafer Beydilli, “Bir talihsizlik diyeyim, bir çadır olayı diye bir şey çıkarttılar ortaya ve burada bugüne kadar bakın, o günden bugüne kadar görev yapan Kızılay'ı karalamaya, küçük düşürmeye, dövmeye çalıştılar. Ama Kızılay onların hiçbirini aldırmadı. Hala şu anda görevine devam ediyor. Kızılay'ın çadır dağıtma diye bir görevi yok. 1999 öncesi vardı ama bugün yok. Bugün bu görevin tamamı AFAD'ındır. Kızılay'ın çadırı bile olsa AFAD'tan izin almadan, devlet kontrolü olmadan dağıtamaz. Olsa bile AFAD'a verir, AFAD dağıtır. 6 Şubat depreminden sonra Kızılay AFAD’da AFAD’tan sipariş vermiş olduğu parasını ödemiş olduğu 200 bin çadırı teslim eder. Yani Kızılay’ı o zaman yıpratmak için çadır sattı dediler Kızılay kime çadır sattı? bir tane depremzede gösterebilir misiniz? ben parayla Kızılay'dan çadır aldım diyebilecek bir kişi gösteremezsiniz. Depremzede diye satmadı. Bu çadırları AFAD’a verse o da dağıtacaktı. Kızılay kendisi de dağıtabilirdi ama öyle bir yetkisi olmadığı için Ahbaba verdi, onlar götürüp dağıttı. Parayla depremzedelere çadır satılmadı. Ama Kızılay’ı karalamak için çamur atmak için bu şekilde bir şey ortaya attılar” şeklinde konuştu.