Soğanlı Vadisi'nde dizi çekilecek

Son zamanlarda önemli bir turizm merkezi olarak yerel ve ulusal basında sıkça gündeme gelen Kayseri’nin Yeşilhisar İlçesi’nde bulunan Soğanlı Vadisi bu kez dev bir yapımla adından söz ettirecek.

Başrollerinde Olgun Şimşek ve birçok önemli ismin yer alacağı ’Karaağaç’ dizisi Soğanlı Vadisi’nde çekilecek. Hikayesi 1970’li yıllarda geçen ve dram türünde hazırlanan duygusal yapımda Soğanlı Vadisi’nin yanı sıra Kayseri il merkezi Yeşilhisar ilçesi ve Mustafa Paşa’da da çekimler yapılacak. Soğanlı Vadisi’ni turizme kazandırma noktasında önemli çalışmalara imza atan Kayseri Valisi Gökmen Çiçek yapım ekibiyle gerçekleştirdiği ön görüşme sonrasında; bu tür yapımların bölgenin sahip olduğu görsel güzelliklere ek olarak mevcut turizm potansiyelinin işlerlik kazanması yönünden de büyük önem taşıdığını ayrıca bu yapımın TRT gibi tek başına sektöre yön verebilen bir kuruluşta yayınlanacağı için de son derece mutlu olduğunu belirtti.

Karaağaç dizisinin çekimlerine yıl sonunda başlanacak ve yeni yılda TRT1 ekranlarında olacak.