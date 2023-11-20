Talas Engelli Rehabilitasyon Merkezi'nde sona yaklaşıldı

Talas Belediyesi tarafından ilçenin dört bir yanında başlatılan proje ve yatırımlar hızla devam ediyor. Talas’ta önemli bir ihtiyacı karşılayacak Yunus Büyükkuşoğlu Engelli Rehabilitasyon Merkezi’nde de sona yaklaşıldı.

Talas Yukarı Mahalle’de mülkiyeti Talas Belediyesine ait arsaya hayırsever Yunus Büyükkuşoğlu tarafından yaptırılan ve toplamda 4 bin metrekarelik alana sahip olan merkez, yakında birçok özel bölümüyle hizmet vermeye başlayacak. 1950 metrekaresi kapalı olacak merkezde terapi odaları, yaşlı bakım odaları, revir, seminer odaları, resim, akıl oyunları, müzik ve el işi atölyeleri, ortak sosyalleşme alanları, fizyoterapi odası, hipoterapi odası, spor alanları ve yüzme havuzu gibi bölümler yer alacak. Doğayla iç içe tasarlanan ve şehir manzarasına sahip olan merkez, engelli vatandaşların rehabilitasyonu açısından için önemli bir merkez olacak. Talas Belediye Başkanı Mustafa Yalçın da zaman zaman merkezde incelemelerde bulunarak yapılan çalışmaları yakından takip ediyor. Çok önemli bir sosyal projeyi hayata geçirmek üzere olduklarını belirten Başkan Yalçın, şehir manzaralı, doğa ile iç içe, her türlü imkanı içinde barındıran merkezin, engelli vatandaşlarımız için çok anlamlı ve değerli bir tesis olacağına dikkat çekti.

Başkan Yalçın ayrıca tesisin yapımını gerçekleştiren hayırsever işadamı Yunus Büyükkuşoğlu’na da teşekkür etti.