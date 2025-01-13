Şok uygulamalarda 5 bin 314 sorgulandı

İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü Devriye Ekipler Amirliği ekipleri ile Yunus Timleri, Güven Timleri ve Trafik Denetleme Şube Müdürlüğün toplam 40 ekip ve 170 personelle çalışma gerçekleştirdi. Bu kapsamda yapılan 38 şok uygulamada; 5 bin 314 Şahıs ve bin 921 oto sorgusu yapıldı, 106 Park/Bahçe kontrol edilerek 5 aranan şahıs yakalandı. Yakalanan 4 şahıs hakkında toplam 18,04 gram narkotik madde bulundurmaktan gerekli adli işlemler başlatılarak, 7 yoklama kaçağı şahsa işlem uygulandı. Öte yandan 1 adet ruhsatsız tüfek, 100 litre kaçak akaryakıt ve 3 hacizli-yakalamalı oto ele geçirildi.