Sokak köpeği dehşeti: Bacağına platin takıldı

Çetin, önce Silvan Dr. Yusuf Azizoğlu Devlet Hastanesi'ne, ardından Dicle Üniversitesi Hastanesi'ne sevk edildi. Yapılan kontrollerde bacağında kırıklar tespit edilen Çetin'in kaval kemiğine platin takıldı.

Oğlunun yaşadığı bu korkunç olaydan dolayı büyük üzüntü yaşayan baba Taha Cihan, “Evimizin yakınındaki boş arazide başıboş çok sayıda köpek var. Çetin, eve gelirken 8-10 köpek tarafından kovalandı. Can havliyle koşarken yere düştü ve bacağı kırıldı. O sırada bir vatandaş köpeklere müdahale edip oğlumu kapıya kadar getirdi. Hemen hastaneye götürdüm. Silvan'dan Diyarbakır'a geldik. Kaval kemiği ikiye bölünmüştü. Ameliyata aldılar ve platin taktılar. Sokak köpeklerinin toplanmasını ve başka çocukların zarar görmemesini talep ediyorum” dedi.