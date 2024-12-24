Voleybol antrenörü olan Şahin çifti birbirlerine rakip oldu

Türkiye Voleybol Federasyonu Kadınlar 2’nci Ligi 13’üncü grupta yer alan 2 Kayseri takımı karşı karşıya geldi. Atatürk Spor Salonu’unda oynanan maçta antrenörlüğünü yaptığı Kayseri Voleybol Kulübü ile antrenörlüğünü Harun Şahin’in yaptığı Kayseri Cimnastik Spor Kulübü karşılaştı. On altı senelik evli olan voleybol antrenörü ve beden eğitimi öğretmeni Seher – Harun Şahin çiftinin Mete Kağan ve Hazel Selin isimlerinde 2 çocuğu bulunuyor. Çocukları da lisanslı olarak spor yapan Şahin çifti özel açıklama yaptı. On iki senedir voleybol antrenörlüğü yapan Seher Şahin, “Voleybol antrenörlüğümün dışında Beden Eğitimi öğretmenliği yapıyorum. Harun Şahin ile 16 senedir evliyiz. İki çocuğuuz var. Oğlumuz Mete Kağan Şahin ve kızmız Hazel Selin Şahin. Oğlumuz güreş spordu ile kızımız da voleybol ile ilgileniyor. Ben de Kayseri Voleybol Kulübü’nün antrenörlüğünü yapıyorum.Harun Şahin ise, “Ben de Beden Eğitimi öğretmeni ve voleybol antrenörüyüm. Kayseri Jimnastik Spor Kulübü’nün antrenörlüğünü yapıyorum. Daha önceki senelerde ve okul takımlarında da rakip olmuştuk. Kızımız da bir tarafta oynadı. Şimdi de böyle güzel bir karşılaşma oldu” diye konuştu.

Karşılaşmayı antrenörlüğünü Harun Şahin’in yaptığı Kayseri Cimnastik Spor Kulübü 3-0’lık skorla kazandı.