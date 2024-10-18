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  • Son nefesine kadar aslanlar gibi çarpışarak şehit oldu

Son nefesine kadar aslanlar gibi çarpışarak şehit oldu

Hamas'ın Siyasi Büro Başkanı seçilen Yahya Sinvar, Gazze'nin güneyinde düzenlenen saldırıda şehit oldu.

Son nefesine kadar aslanlar gibi çarpışarak şehit oldu

Siyonist İsrail basını, Sinvar'ın cansız bedeninin bulunduğu binadan görüntüler paylaştı.

Vurulan binanın enkazı arasında, İsrail dronu tarafından görüntülenen Sinvar'ın bir koltukta oturduğu, sağ kolundan yaralandığı, yüzüne bandana sardığı ve dronu fark ettiği görüldü.

Sinvar, çelik yeleği, Filistin kefiyesi ve silahıyla saklanarak değil, aslanlar gibi en önde çatışarak şehit oldu.

Haber Merkezi

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