'Sorumlular yargılansın, Suriyelilerin mağduriyetleri giderilsin'

Kayseri Gazeteciler Cemiyeti'nde bir araya gelen Kayseri Gönüllü Kuruluşları Derneği üyeleri ve Başkan Ahmet Taş, Kayseri'de son yaşanan olayları şu şekilde değerlendirdi:

''Kayseri’mizde 30 Haziran gecesi Kayseri’ye Müslüman kardeşliğine, misafirperverliğe, insan onuruna yakışmayan insanlık dışı olaylar yaşandı.

Suriye uyruklu zihinsel özürlü bir gencin Suriye uyruklu küçük bir kız çocuğuna cinsel istismar da bulunduğu iddiasının sosyal medyada yayılması ile olaylar başladı. Mahalle dışından kamyonetlerle otomobillerle getirilen sopalı provokatörler Suriye uyruklu insanlara ait iş yeri ve arabaları yakmaya, talan etmeye tahrip etmeye başladılar.

Güvenlik güçlerinin saldırganlara müdahale etmesi üzerine saldırganlar güvenlik güçlerine de taş ve sopalarla karşılık vererek vandallıklarını devam ettirdiler. 30 Haziran akşamı saat 20:00 den sonra başlayan vandallığa varan saldırılar 1 Temmuz saat 03:00 sıralarında güvenlik güçlerinin yoğun çalışmalar sonunda kontrol altına alındı.

Ne yazıkki olayların sona erdiği düşünülürken 1 Temmuz gecesi provokatörlerin saldırısı sahabiye Mahallesinde ortaya çıktı. Güvenlik tedbirlerinin yeterli olmamasını fırsat bilen Vandallar bu mahallede yakma, yıkma, tahrip etme eylemlerini devam ettirdiler.

Hukuk, insanlık, vicdandışı cani saldırılar 2 Temmuz gecesi alınan sıkı güvenlik tedbirleri ve tutuklamalar sonucu ortadan kalktı ve Hamdolsun şehrimizde sükunet hakim oldu.

İçişleri Bakanlığının verdiği bilgilere göre olaylara karıştığı tespit edilen beş yüze yakın şüpheli yakalanarak gözaltına alındı. Bunların 300 kadarının çok sayıda suç kaydı olan insanlar olduğu bildirildi. Ayrıca olaylarda dış mahallelerden saldırgan taşıyan, sosyal medya üzerinden tahrik ve teşvik eden şüphelilerin tespit edildikçe gözaltına alınmakta olduğu bildirildi.

Her türlü insanlık onurunun ayaklar altına alındığı vahşi saldırılarda 400 ün üzerinde Suriye uyruklu insanlara ait iş yeri ve aracın yakılarak ya da tahrip edilerek zarar gördüğü ortaya çıktı. Şu anda Suriye uyruklu insanlar işyerlerini açamıyorlar. çalışanlar işlerine gidemiyorlar, korkudan evlerinden çıkamadıklarından hayati ihtiyaçlarını karşılamakta zorluk çekiyorlar. Ayrıca provokatörlerin taşlı ve sopalı saldırılarında 15 polis memuru olmak üzere 20 den fazla yaralı olduğu kamuoyuna yansıdı.

Bizler Kayseri Gönüllü Kültür Kuruluşları olarak;

a) İnsanımıza, şehrimize, ülkemize korkulu anların yaşanmasına sebep olan vahşi ayaklanma ve saldırıları şiddetle kınıyor Kayseri halkımıza geçmiş olsun diyoruz.

b) Yaralanan güvenlik görevlilerimize geçmiş olsun diyoruz.

c) Olaylara karışan yönlendiren, provoke eden, mahalle dışından saldırgan taşıyan tüm şahısların titiz bir soruşturma ile tespit edilip yakalanıp adalete teslim edilmesini istiyoruz.

d) Tahrip edilen yakılan iş yeri ve araçların tespit edilerek zararlarının sahiplerini ödenmesini

e) Korkudan iş yerini açamayan, işine gidemeyen, ihtiyaçlarını karşılayamıyan insanların mağduriyetlerinin giderilmesinı.

f) Bir an önce şehrimizde barış ve kardeşlik ortamının sağlanması için Suriye uyruklu insanlarımzın çoğunluk olduğu mahallelerde güvenlik tedbirlerinin devamlı olmak üzere artırılmasını.

g) Emniyet, göç idaresi, il Müftülüğü, sivil toplum kurumları, milli eğitim ve basın camiası arasında sık sık yapılacak istişari toplantılarla, topluma yönelik birlikte yaşama alışkanlığının, topluma ulaştırılmasının elzem olduğuna inanıyoruz.

h) Siyasi partilerimizin, sivil kurumlarımızın, Diyanet, Milli Eğitim, spor ve meslek kuruluşlarımızın terörü ve provokasyonlara karşı gençlerimizi ve halkımızı bilinçlendirmemizin çok önemli olduğuna inanıyoruz



Valiliğimizin İçişleri Bakanlığımızın, Hükümetimizin bu talep ve tekliflerimizi dikkate alacağına inanıyor,

Şehrimize ve insanımıza geçmiş olsun diyoruz.''

