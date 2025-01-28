'Sosyal Medya estetiği' tehlike saçıyor: Doğallığı kaybetmeyin

Bu kötü görüntüler, estetik uygulaması yaptırmak isteyen kişilerde yersiz endişelere yol açıyor. Konuya ilişkin olarak Dermatolog Dr.Babür Süer, estetik uygulamalarda başarılı sonuçlar için deneyimli uzman doktorlara ulaşılması ve bu konuda hastaların bilinçlenmesi gerektiğini vurguluyor

ALTIN ORAN: YÜZ ESTETİĞİNDE DOĞALLIĞIN ANAHTARI

Dr. Babür Süer, yüz estetiğinde altın oranın önemine işaret ederek, “Yüzün estetik uyumunda altın oran, güzellik algısının temel taşıdır. Doğru planlanan estetik uygulamaların, kişinin doğal güzelliğini vurgularken, orantısızlık ve aşırılıklar mutsuzluk yaratabilir” ifadelerini kullandı. Dr.Süer’e göre, estetik uygulamalarda çok daha doğru ve mutlu sonuçlara ulaşmak için kişilerin beklentilerini doğru bir şekilde ifade etmesi ve uzman görüşüne göre karar vermesi önemli.

TREND UYGULAMALARIN TEHLİKELİ YÜZÜ

Son yıllarda hastalar arasında moda haline gelen “Trout Pout” (balık ağzı dudaklar), “Fox Eye” (tilki gözü), “Sincap Yanaklar”, “Frozen Forehead” (donmuş alın), “Barbie Burun” ve “Sosis Dudak” gibi abartılı uygulamaların doğal görünümü bozduğu ve uzun vadede pişmanlık yarattığı belirtiliyor. Dr.Süer, “Bu tür trend uygulamalar kısa vadede popüler görünse de sonuçları çoğu zaman kişiyi tatmin etmez ve doğallıktan uzak bir görüntü oluşturur” diye ekliyor.

AŞIRIYA KAÇMANIN SONUÇLARI: HEM GÖRSEL HEM DUYGUSAL ETKİLER

“Abartıya kaçan uygulamaların geri dönüşü her zaman kolay olmaz ve kişiler bu nedenle hem fiziksel hem de duygusal sorunlarla karşı karşıya kalabilir” diyen Dr.Süer, bu gibi durumlarla karşılaşmamak için gerektiğinde size hayır diyebilecek, deneyimli, uzman doktorlarla çalışmanın önemine dikkat çekiyor.

DENEYİMLİ UZMANLARA BAŞVURUN

Dr.Babür Süer, hastaların, estetik uygulamalar konusunda kesinlikle uzman doktorlara danışması gerektiğini vurguluyor. Doğru tekniklerle ve yeterli bilgiyle yapılan estetik müdahalelerin, hem doğallığı koruyarak hem de hasta memnuniyetini artırarak daha iyi sonuçlar sağladığını ifade ediyor. Dr.Süer, “Estetik uygulamalar kişinin özgüvenini artırabilir, ancak bu sürecin doğru bir planlama ve profesyonel bir yaklaşımla yönetilmesi çok önemlidir” diyor.

DOĞAL GÜZELLİĞİN PEŞİNDEN GİDİN

Estetik uygulamalarda doğallığın korunması ve altın oranın esas alınması, hem kişilerin kendilerini daha mutlu hissetmesini sağlıyor hem de uzun vadeli memnuniyet yaratıyor. Dr.Babür Süer’in bu konuda hastalara verdiği mesaj net: “Doğru kararları uzmanlarla birlikte alın, doğallığınızı kaybetmeden güzelliğinizin ve estetik uygulamaların tadını çıkarın.”