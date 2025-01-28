Talas'ta 2024 Yılında 1,668 çift mutluluğa 'Evet' dedi

Özellikle Nisan’dan itibaren yaz aylarında çiftlerin nikâh için yoğun talep gösterdiği kaydedildi. Temmuz ve Ağustos ayında 269 nikâh kıyılırken, Ocak ayı en az nikâhın gerçekleştiği dönem oldu.

Ocak ayında sadece 55 nikâh kıyılmasına karşın, Aralık ayında bu sayı 71 olarak kaydedildi. Yaz sezonunun sürdüğü Eylül ayında 151 nikâh gerçekleştirilirken, 62 yabancı çift de Talas’ta hayatlarını birleştirdi. Talas Belediye Başkanı Mustafa Yalçın, 85 nikâh törenine katılarak çiftlerin mutluluğuna ortak oldu.

Çiftlere "Bir Yastıkta" Hediyesi

Dünya evine giren çiftlere "Bir Yastıkta" temalı nikâh hediyeleri takdim edilmeye devam ediyor. Hediyeler arasında, çiftlerin nikâh defterini imzaladıkları kalem, üzerinde ‘Bir Yastıkta’ yazılı mini yastık ve Başkan Yalçın’ın tebrik mesajı bulunuyor. Mesajda, "Bu kalemle hayatınızın en önemli sözleşmesini imzalarken yaşadığınız mutluluğun bir ömür boyu sürmesi dileğiyle tebrik ediyor, iki cihan saadeti diliyorum" ifadelerine yer veriliyor.

Resmi Tatillerde de Nikâh Heyecanı

Talas Belediyesi, resmi tatil günlerinde de nikâh akdi gerçekleştirerek çiftlere kolaylık sağlıyor. 2022 yılında başlatılan bu uygulama sayesinde bayram ve dini günlerde de dünya evine girme imkânı sunuluyor. Geçtiğimiz yıl bu fırsattan yararlanan 36 çift, resmi ve dini tatil günlerinde evliliklerini gerçekleştirdi.

Bu uygulamalar, Talas’ta nikâh akitlerinin yıl boyunca kesintisiz olarak devam etmesini sağlıyor ve çiftlerin mutluluklarını arttırıyor.