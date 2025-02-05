Sosyal medya fenomeni genç Bürüngüz minaresinde tesbih çekti

Kayseri'deki Bürüngüz Camii minaresine çıkarak çektiği videoyu paylaşan Ragıp Narin , video açıklamasında "İnsan çekeceğimize, tesbih çekseydik, en azından cenneti garantilerdik. Hayırlı Cumalar." notunu düştü.

Sosyal medya fenomeni Narin, gezip gördüğü farklı şehir ve ülkelerle tanınan bir isim olarak, bu kez rotasını Kayseri'ye çevirdi. Kayseri'nin tarihi ve kültürel dokusunu keşfederken, Bürüngüz Camii minaresine çıkarak bir video paylaşımı yaptı.

Narin, videoyu sosyal medya hesabında "İnsan çekeceğimize, tesbih çekseydik, en azından cenneti garantilerdik. Hayırlı Cumalar." notuyla paylaştı. Kayseri’nin zengin kültürüne ve manevi atmosferine gönderme yapan bu paylaşımla R.N. , şehirde geçirdiği zamanı sosyal medya platformlarında da unutulmaz kıldı.