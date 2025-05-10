Sosyal medyada silahla fotoğraf paylaşan şahıs yakalandı
Kayseri'de kendi sosyal medya hesabı üzerinden silahlı fotoğraflarını paylaşan şahıs, Melikgazi İlçe Emniyet Müdürlüğü Suç Önleme ve Soruşturma Büro Amirliği ekipleri tarafından yakalandı.
Melikgazi İlçe Emniyet Müdürlüğü Suç Önleme ve Soruşturma Büro Amirliği ekipleri tarafından bir şahsın kendi sosyal medya hesabı üzerinden silahlı fotoğraflarını paylaştığının tespit edilmesi üzerine çalışma başlatıldı. Yapılan çalışmaların sonucunda; A.A. (25) tespit edilen adreste ekipler tarafından yakalanarak hakkında gerekli adli işlemler başlatıldı.
Yapılan aramalarda; 1 adet ruhsatsız tabanca, 2 adet ruhsatsız tüfek, 2 adet tabanca şarjörü, 52 adet fişek ve 2 adet kapsam dışı bıçak ele geçirildi.