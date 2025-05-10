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SP ve CHP Kayseri teşkilatı 'çıraklık mağdurları' konusunu ele aldı

Saadet Partisi Kayseri İl Başkanı Erdal Altun ve yönetim kurulu üyeleri, Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) Kayseri İl Başkanlığı'nı ziyaret etti. Ziyarette CHP Kayseri İl Başkanı Feyzullah Keskin ve Kayseri Milletvekili Aşkın Genç ile bir araya geldi.

SP ve CHP Kayseri teşkilatı 'çıraklık mağdurları' konusunu ele aldı

Saadet Partisi Kayseri teşkilatı, CHP Kayseri İl Başkanlığı’na ziyarette bulundu. SP Kayseri İl Başkanı Erdal Altun ve beraberindeki heyet, CHP Kayseri İl Başkanı Feyzullah Keskin ve Kayseri Milletvekili Aşkın Genç ile bir araya geldi.

SP heyeti tarafından CHP Genel Başkanı Özgür Özel’e yapılan saldırı için geçmiş olsun temennileri iletilirken, vefat eden Cumhuriyet Halk Partisi Kayseri Meclis üyesi ve önceki dönem il başkanı için taziyeler iletildi.

Görüşmede, çıraklık mağdurları ile ilgili yürütülen çalışmalar ele alındı. Saadet Partisi heyeti, bu konuda yaptığı çalışmalar hakkında bilgi vererek, Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde (TBMM) bu konuyla alakalı yaptığı çalışmalarda ve kamuoyunun bilinçlendirilmesi, çözüm yolları geliştirilmesi amacıyla destek talebinde bulundu.

Karşılıklı fikir alışverişiyle geçen ziyaretin sonunda, toplumsal sorunlara ortak çözümler üretmenin önemine vurgu yapıldı.
SP heyeti, misafirperverliklerinden dolayı CHP Kayseri İl Başkanlığı’na teşekkürlerini iletti.

Haber Merkezi

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