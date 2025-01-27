Sosyal Medyadan ihbar edilen 3 araca trafik cezası kesildi

Kayseri İl Emniyet Müdürlüğü Trafik Denetleme Şube Müdürlüğü ekiplerince “Duman Çıkaran Araç”, “İhbar Var” ve “Yaya Kaldırımına Park Eden Araç” konulu paylaşımlar ile ilgili olarak yapılan çalışmalar neticesinde; “Duman Çıkaran Araç” paylaşımına konu araç tespit edildi ve araç sürücüsüne Trafik Kanunu’nun ilgili maddelerinden toplam 2 bin 167 lira cezai işlem uygulanarak aracında gerekli düzeltmeleri yapması amacıyla 1 hafta süre verildi. Bu süre sonunda gerekli düzeltmelerin yapılmadığının tespiti halinde aracın trafikten men edileceği bildirildi.

Öte yandan “İhbar Var” paylaşımına konu araç ile aynı mahalde trafik ihlali yaptığı belirlenen farklı 2 araç tespit edilerek toplam 3 aracın tescil plakasına Trafik Kanunu’nun ilgili maddelerinden toplam 2 bin 979 lira cezai işlem uygulandı.

Bir diğer konu olan “Yaya Kaldırımına Park Eden Araç” paylaşımına konu araç tespit edildi ve aracın tescil plakasına Trafik Kanunu’nun ilgili maddelerinden toplam 993 lira cezai işlem uygulandı.