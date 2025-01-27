TEM ekiplerinden operasyon: 4 kişi yakalandı

Kayseri'de KOM ekipleri tarafından düzenlenen 1 haftalık çalışmalar neticesinde aranan şahıslar kapsamında 19 kişi yakalanırken, TEM ekipleri tarafından 4 şahıs yakalandı.

TEM ekiplerinden operasyon: 4 kişi yakalandı

İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerinin kent genelinde düzenlediği 1 haftalık çalışmalar neticesinde 31 kilo kaçak tütün, 1 adet ruhsatsız tabanca ele geçirildi. Ele geçirilen suç unsurları ve toplam 2 olay kapsamında 2 şahıs hakkında gerekli yasal işlemler başlatıldı. Aranan şahıslar kapsamında 19 şahıs yakalandı. Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü tarafından, terör örgütlerinin faaliyetlerinin deşifre edilmesi ve engellenmesine yönelik düzenlenen 1 haftalık çalışmalar neticesinde; dini istismar eden terör örgütlerine yönelik yapılan soruşturmalar kapsamında 1, FETÖ terör örgütü soruşturmaları kapsamında 3 şahıs olmak üzere toplamda 4 şahıs hakkında gerekli yasal işlemler uygulandı.

Haber Merkezi

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