Sosyal ortamlardan kaçınıyorsanız sosyal anksiyeteniz olabilir

 Psikolog Ahmet Özen insanlarla etkileşime girmekten, arkadaşlarla buluşmaktan kaçınılması durumunda sosyal anksiyeteye sahip olunabildiğini belirterek, 'Çeşitli sosyal ortamlara girmekten kaçınma, arkadaşlarla buluşmaktan kaçınma gibi durumlar sosyal anksiyete olabilir.

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  • 18.11.2023 12:49
  • Güncelleme: 18.11.2023 12:49
Sosyal ortamlardan kaçınıyorsanız sosyal anksiyeteniz olabilir

İnsanlarla etkileşim içerisine girdiği zaman yoğun derecede kaygı hissediyorsa, çeşitli mide ağrıları, baş dönmeleri tipleme, terleme gibi semptomlar hissediyorsa aslında bir sosyal kaygıdan şüphelenebilir” dedi.
Sosyal anksiyete insanlarla iletişim kurmaktan, sosyal ortamlarda bulunmaktan kaygı duyma durumudur. Tedavi sürecinde ise terapi ve ilaçlardan faydalanılmaktadır. Psikolog Ahmet Özen, sosyal ortama girildiğinde fiziksel etki olarak da mide ağrısı, baş dönmesi ve terleme gibi durumlar yaşanıyorsa sosyal anksiyete olabileceğini ifade etti.
‘İLK GÖZLEMLEDİĞİMİZ SOSYAL AKTİVİTELERDEN KAÇINMA DURUMUDUR’
Psikolog Ahmet Özen, sosyal anksiyetenin tanımını ve belirtilerini anlatarak, “Sosyal anksiyete, insanlarla iletişim ve etkileşim içerisine girildiği zaman hissedilen yoğun kaygıdır. Bu tarz kişilerde genellikle ilk olarak gözlemlediğimiz aslında en baskın olan davranış; sosyal aktiviteler, insanlarla sosyallik gerektiren mecralardan kaçınma olarak niteleyebiliriz. Çeşitli sosyal ortamlara girmekten kaçınma, arkadaşlarla buluşmaktan kaçınma gibi bunun çeşitlerini arttırabiliriz. Belirtileri şöyledir; insanlar sosyal ortama girdiğinde, insanlarla etkileşim içerisine girdiği zaman yoğun derecede kaygı hissediyorsa, çeşitli mide ağrıları, baş dönmeleri tipleme, terleme gibi semptomlar hissediyorsa aslında bir sosyal kaygıdan şüphelenebilir” dedi.
‘YAŞAMI BÜTÜN AÇIDAN RAHATSIZ EDECEK BOYUTA GETİREBİLİR’
Psikolog Ahmet Özen, sosyal anksiyetenin yaşamı rahatsız edebilecek duruma getirilebileceğini de söyleyerek, “Dışarıdan bakıldığında da tabii kişinin bu durumu açıkça gözlemlenebilir. Bu durum yaşamımızı genel manasıyla etkiler. Etkilememesi imkansız gibi bir şeydir çünkü baktığınız zaman kişi bu yüzden şoförle konuşmaktan çekindiği için bir taksiye bile binemeyebilir. Markete gittiğinde bulamadığı bir ürün hakkında yardım almak için market görevlisiyle konuşamaz. Yani aslında yaşamını bütün açıdan rahatsız edecek boyuta getirebilir. Sosyal anksiyetenin tedavisinde genelde terapilerden yararlanıyoruz. Tabii terapilerin yanında psikiyatrlarımızın kullanmış olduğu SSRI ilaç takviyeleri ve bununla birlikte TMS cihazından da faydalanıyoruz” ifadelerini kullandı.

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