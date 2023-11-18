Tekstilde kadın gücü

Kayseri'nin Melikgazi ilçesinde tekstil ürünleri üreten Kardelen Güçlü Kadınlar Kooperatifi, ürettikleri tekstil ürünleriyle ev ekonomisine ve ülke istihdamına katkı sağlıyor. Kardelen Güçlü Kadınlar Kooperatifi Başkanı Hürmet Satoğlu, 'Biz kadın fabrikası açmayı hedefliyoruz' dedi.

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  • 18.11.2023 12:25
  • Güncelleme: 18.11.2023 12:42
Tekstilde kadın gücü
Kayseri Gündem - Kayseri Gündem

Kayseri’nin Melikgazi ilçesinde tekstil ürünleri üreten Kardelen Güçlü Kadınlar Kooperatifi, ürettikleri tekstil ürünleriyle ev ekonomisine ve ülke istihdamına katkı sağlıyor. Kardelen Güçlü Kadınlar Kooperatifi Başkanı Hürmet Satoğlu, “Biz kadın fabrikası açmayı hedefliyoruz” dedi.

Kayseri Valisi Gökmen Çiçek’in destekleriyle kurulmaya başlanan kadın kooperatifleri hem ev ekonomisine hem de ülkenin ekonomisine katkı sağlıyor. Melikgazi ilçesinde 7 kadın tarafından kurulan Kardelen Güçlü Kadınlar Kooperatifi, 8 çalışanına da istihdam sağlıyor. Kısa süre içerisinde büyük tekstil firmalarına da fason olarak ürün üreten kooperatifin hedefi ise kadınların çalıştığı fabrika açmak.

Kardelen Güçlü Kadınlar Kooperatifi Başkanı Hürmet Satoğlu, büyük tekstil firmalarının ürünlerini fason alarak seri üretime geçtiklerini belirtirken, asıl hedeflerinin sadece kadınların çalıştığı bir kadın fabrikası kurmak olduğunu söyledi. Satoğlu, “Hem kendi ekonomimize hem de ülke ekonomisine katkı sağlamaya devam ediyoruz. Hedefimiz kadın fabrikası açmak. Biz kadın fabrikası açmayı hedefliyoruz. İnşallah bunu da başaracağız. Burada hedefimizde 100 kadına ulaşmak. Şu anda 7 üyemiz ve 8 çalışanımız ile birlikte 15 kadınız. Tekstil üzerine bir yer açtık. Tekstil bölümümüzde baya ustalaştık. Önce Melikgazi Halk Eğitim tarafından kursla eğitim aldık. Arkadaşlar belli bir seviyeye geldiler. Ustalaştıktan sonra üretime başladık. Üretimimiz güzel gidiyor. Kayseri’nin ve Türkiye’nin büyük bir firması var. Bu firmaya şu anda fason iş yapıyoruz. Daha sırada bir sürü pazarımız var ama yerimiz yetmediği için biz o işleri yapamıyoruz. Çocuklarımız var. Çocuklarımıza bir kreş imkanımız olacak inşallah. Öncelikle bize bu imkanı sağladığı için Vali Gökmen Çiçek’e çok teşekkür ediyoruz. Vali Yardımcımız Ömer Tekeş’e de teşekkür ediyoruz. Bize yer tahsis ettiği için Mustafa Palancıoğlu Başkanımıza ve Kaymakamımıza yürekten teşekkür ediyoruz. Evde oturan kadınlar, oturmasınlar. Üretsinler, üretmeye devam etsinler. Üretmek zor değil. Biz burada mesleki eğitim kursları da veriyoruz. Bizimle çalışmak isteyen tüm kadınları buraya bekliyoruz” şeklinde konuştu.

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İHA

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