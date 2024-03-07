Sosyalfest 2024'de Develi Ahmet İslamoğlu İmam Hatip Lisesi damgası

Karabük Üniversitesi ve paydaşlarının öncülüğünde Türkiye'nin ilk ulusal ve uluslararası sosyal bilimler festivali, 2-3 Mart 2024 tarihleri arasında Karabük'te düzenlendi. Festivalin Türkiye finallerine Ortaokul, Lise ve Üniversite kategorilerinden yüzlerce proje katıldı.

Develi Ahmed İslamoğlu Anadolu İmam Hatip Lisesi 12. Sınıf öğrencisi Mehmet Akif ŞİMŞEK, danışmanı Ünal KILIÇARSLAN rehberliğinde Sıfır Atık Lise Kategorisinde hazırladığı "Atıkları Dönüştür, Mahalleyi Yeşillendir: Sıfır Atık, Sonsuz İyilik" başlıklı projesi ile Türkiye İkincisi oldu.

Bu projesiyle sıfır atık ve idare açısından yeni alternatifler sunan Şimşek, aynı zamanda Kayseri'yi temsil etmiş oldu. Ayrıca festivalin paydaşlarıdan olan Kayseri Üniversitesi rektörü Sayın Prof. Dr. Kurtuluş KARAMUSTAFA, öğrencimizin standını ilgiyle ziyaret ederek öğrencimizi başarılarından dolayı tebrik etti.

Develi Ahmed İslamoğlu Anadolu İmam Hatip Lisesinden konuyla alakalı şu açıklama yapıldı: "Sahip olduğumuz vizyon ve misyon gereğince her alanda çalışmalarımı sürdürüyor ve hem ulusal hem de uluslararası alanlarda öğrencilerimizin başarı yakalamaları için çalışıyoruz. Bu bağlamda öğrencimizin Türkiye'nin ilk ulusal ve uluslararası sosyal bilimler festivali olan Sosyalfest'te Türkiye İkincisi olması bizleri çok mutlu etti. Öğrencimizi tebrik ediyor ve başarılarının devamını diliyoruz. Bu projede danışman öğretmenimiz Ünal KILIÇARSLAN'A, müdür baş yardımcımız Ahmet BÜLBÜL'E ve okul müdürümüz Âdem GÜLHAN'A desteklerinden dolayı teşekkür ederiz. Ayrıca desteklerinden İlçe Millî Eğitim Müdürümüz Sayın Ali ARSLAN'A ve İlçe Kaymakamımız Sayın Yusuf TURAN'A da şükranlarımızı arz ederiz."