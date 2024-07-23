'Soykırım suçu failleri için' kanun teklifine destek çağrısı

Hüda Par Genel Başkanıve milletvekilleri, 28 Aralık 2023’te TBMM Başkanlığına “soykırım suçu” ve “insanlığa karşı suç” faillerinin Türkiye’de daha kolay ve etkili yargılanabilmelerini; soykırım suçuna iştirak eden çifte vatandaşlardan yargıdan kaçanların vatandaşlıktan çıkarılmalarını ve malvarlıklarına el konulmasını öngören “kanun tekliﬁ” sundu.

158. Sıra sayısı ile basılıp milletvekillerine dağıtılan Kanun Tekliﬁ’nin Meclis’in tatile gireceği 31 Temmuz’dan önce bu hafta Genel Kurulun gündemine girmesi gerekiyor. Aksi halde Kasım veya Aralık aylarına ertelenmesi ve etkisinin azalması söz konusu.

HÜDA PAR, söz konusu kanun tekliﬁnin Genel Kurulda öne alınarak yasalaşıp yürürlüğe girmesi için, kamuoyundan, milletvekillerinden ve sivil toplum kuruluşlarından destek talebinde bulundu.

Kanun Teklifi ile ilgili, HüdaPar tarafından yapılan açıklamada şu ifadeleri yer alıyor:

NE İSTİYORUZ?

Tekliﬁnin doğrudan Genel Kurul’da görüşülmesi için 7 Mayıs 2024'te verilen önerge 9 Temmuz 2024’te Genel Kurulda yapılan oylamada, oy çokluğu ile kabul edildi. Kanun tekliﬁmizin Meclisin tatile gireceği 31 Temmuz’dan önce Mecliste yer alan tüm siyasi partilerin ortak kararı ve desteği ile kabul edilmesi ve yasalaşması en büyük arzumuzdur.

TEKLİF YASALAŞIRSA NELER OLACAK?

Kanun tekliﬁmizin yasalaşması halinde Gazze’de katliamlara katılan siyonistler hakkında yargılamalar daha kolay yapılabilecek, tutuklama kararları verilebilecektir. Böylece katliam ve soykırım suçlarına iştirak etmiş olanlar İnterpol’ün de arama, yakalama listesine gireceklerinden bunların uluslararası arenada hareket alanları da daralacaktır. Böyle bir kanunun kabul edilmesi olası soykırım suçlarına Türkiye’den katılımları minimize edebileceği gibi, soykırım suçlarının cezasız kalmamasına yönelik atılacak bu adım diğer ülkelere de örneklik teşkil edecektir.

TEKLİF YASALAŞMAZSA NELER OLACAK?

İnsanlık onurunun hiçe sayıldığı katliam ve soykırımlar karşısında siyasi kaygılar veya benzeri mülahazalarla hareket ederek bu yöndeki kanun tekliﬁmizi reddetmek; bugün için siyonist katilleri ve yarın başka yerlerde olası katliamlarla ortaya çıkacak diğer katilleri görmezden gelmek anlamına gelecek ve katiller daha fazla cesaretlendirilmiş olacaktır.

NASIL DESTEK VEREBİLİRİZ?

Siyonistler ve cesaret aldıkları emperyalist blok, İslam dünyasının dağınıklığından ve bir araya gelemeyişinden cesaret almaktadır. Mecliste insani ve vicdani hassasiyete sahip milletvekillerini ve siyasi partileri bu hususta adım atmaya teşvik etmek, insanlık onuru noktasında hassasiyet gösteren herkesin ve tüm kamuoyunun öncelikli görevi olmalıdır. Tekliﬁmizin hedeﬂenen zaman diliminde kabul edilip kanunlaşması noktasında herkesi duyarlı olmaya davet ediyoruz.

STK’LARIMIZ SÜRECE NASIL KATKI SUNABİLİR?

STK’larımız inisiyatif alarak kamuoyunda gerekli duyarlılığın oluşması için sorumluluk üstlenmeli ve gerekli adımları atmalıdır. Milletvekillerini, kanaat önderlerini, akademisyenleri ve sürece katkı sağlayabilecek tüm kurum ve kuruluşları sürece destek vermeleri içinziyaret etmelidir. Basın açıklamaları, yürüyüşler, imza kampanyaları, sosyal medya çalışmaları vb. gibi etkinlikler düzenleyerek kamuoyunu da sürece destek vermeye davet etmelidir.

