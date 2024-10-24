Sözcü'den Tekden'e Yenidoğan Çetesi üzerinden itibar suikasti

Tekden Hastaneleri, Bir TV programında Kemal Tekden ve hastane hakkında ortaya atılan iddialara ilişkin basın açıklamasında bulundu. Yapılan basın açıklamasında, “Sözcü TV’de yayınlanan Arena programında, “Yenidoğan Çetesi” olarak adlandırılan suç örgütü ile ilgili yapılan programda, Kemal Tekden’in 2016 yılında devrettiği Özel Bağcılar Tekden Sağlık Hizmetleri San. Tic. A.Ş’nin ismi anılarak, Kemal Tekden’in siyasi kimliği ve film yapımcılığı hedef alınarak bir yayın gerçekleştirilmiştir. Bahse konu hastane 2016 yılı Kasım ayında tüm hisseleri ile devredilmiş, devrinden sonra 2 kez daha el değiştirmiştir. (Hastane34 ve Özel Bağcılar Şafak Hastanesi olarak). Bu süreç ile Tekden isminin anılması, bu sürece dahil edilmek istenmesi anlaşılamaz bir saldırıdır” ifadelerine yer verildi.

KEMAL TEKDEN’İN ŞAHSİ VE SİYASİ KİMLİĞİNE YAPILAN BİR İTİBAR SUİKASTI GERÇEKLEŞTİRİLİYOR

Öte yandan gerçekleştirilen basın açıklamasında itibar süikastı gerçekleştirildiği belirtilerek, “İddia edildiği üzere, 2016 ve öncesi dönemde hastanemiz ve yeni doğan yoğun bakım bölümü ile ilgili bir şikayet söz konusu değildir. Bu dönemde ki verilere bakıldığında, yenidoğan bölümünün Türkiye standartları üzerinde bir başarı sağladığı aşikar ve ispatlanabilir durumdadır.2022 yılında bir şikayet ile ortaya çıkan “yenidoğan çetesi” nin hiçbir üyesi ile doğrudan yada dolaylı bir bağımız bulunmamaktadır. Bahsi geçen süreçte Kemal Tekden milletvekili değildir. Habercilik yapmak üzere yoğun çaba sarf eden tüm basın mensuplarını saygı duymakla beraber, Kemal Tekden’e ait fotoğrafını yayınlayıp “Ali Tekden” diyebilecek kadar konuya vakıf olan gazetecilerin, haberlerini nasıl yaptığının, hangi hedeflere ulaşmaya çalıştığını kamuoyunun takdirine bırakıyoruz. Buradan sonuç ile, yıllardan beri vermiş olduğu hizmetler ile bilinen kurumumuzun, öküz altında buzağı aranarak, 2016 yılında devredilen hastanenin temel alınarak, kurumumuzun markasına, Kemal Tekden’in şahsi ve siyasi kimliğine yapılan “itibar suikastı” ile ilgili tüm hukuki işlemlerin başlatıldığını, tekzip haklarının talep edildiğini bildiririz” ifadelerinde bulunuldu.