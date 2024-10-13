Sözcü yazarı Saygı Öztürk, 'Köfteci Yusuf olayının bir parçası da Sedat Peker'dir' 

11-20 Ekim 2024 tarihleri arasında 7'ncisi düzenlenen Kayseri Kitap Fuarı bugün ziyaretçilerine kapılarını açtı. Birbirinden farklı stantların yer aldığı geleneksel Kayseri Kitap Fuarı, Kayseradar ve Radyoradar ortak canlı yayınıyla da kitap severlerle buluşacak.

Sözcü Medya Ankara Temsilcisi Saygı Öztürk Köfteci Yusuf olayına değinerek bu olayın bir parçasının da Sedat Peker olduğuna işaret etti. Öztürk konuyla ilgili, “Köfteci Yusuf olayının bir parçası da Sedat Peker’dir. Onun ismiyle ilk olaylar sırasında sözünü ettiğimiz bir yere çökme meselesinde adı geçmişti. O zaman Sedat Peker’le de gazeteciler ilgilendiler benim konuşmam lazımdı. Gazeteciysen bir şekilde bulup ulaşman gerekir, bende o gün bir şekilde telefonunu buldum, kendisiyle uzun uzun konuştum. Tabi arayınca da bu konuyla kalmadı, ne yapıyorsunuz, Türkiye’de uyuşturucu mafyası, organize suçlar arttı bunlara karşı ne yapılmalıdır gibi birçok konuda sohbet etme şansımız oldu. Bugünkü Sözcü Gazete’mizde de biliyorum çok konuşuldu. Çünkü çok önemli bu konuları bilen bir ismin söylediklerinin önemsenmesi gerekiyordu” şeklinde konuştu.