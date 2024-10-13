  • Haberler
  • Gündem
  • Sözcü yazarı Saygı Öztürk, 'Köfteci Yusuf olayının bir parçası da Sedat Peker'dir' 

Sözcü yazarı Saygı Öztürk, 'Köfteci Yusuf olayının bir parçası da Sedat Peker'dir' 

Kayseri 7'nci Kitap Fuarı'nda Kayseradar ve Radyoradar canlı yayın konuğu olan Sözcü Medya Ankara Temsilcisi Saygı Öztürk, Köfteci Yusuf olayına değindi. Öztürk, 'Köfteci Yusuf olayının bir parçası da Sedat Peker'dir. Onun ismiyle ilk olaylar sırasında sözünü ettiğimiz bir yere çökme meselesinde adı geçmişti' dedi.

Sözcü yazarı Saygı Öztürk, 'Köfteci Yusuf olayının bir parçası da Sedat Peker'dir' 

11-20 Ekim 2024 tarihleri arasında 7'ncisi düzenlenen Kayseri Kitap Fuarı bugün ziyaretçilerine kapılarını açtı. Birbirinden farklı stantların yer aldığı geleneksel Kayseri Kitap Fuarı, Kayseradar ve Radyoradar ortak canlı yayınıyla da kitap severlerle buluşacak.

Sözcü Medya Ankara Temsilcisi Saygı Öztürk Köfteci Yusuf olayına değinerek bu olayın bir parçasının da Sedat Peker olduğuna işaret etti. Öztürk konuyla ilgili, “Köfteci Yusuf olayının bir parçası da Sedat Peker’dir. Onun ismiyle ilk olaylar sırasında sözünü ettiğimiz bir yere çökme meselesinde adı geçmişti. O zaman Sedat Peker’le de gazeteciler ilgilendiler benim konuşmam lazımdı. Gazeteciysen bir şekilde bulup ulaşman gerekir, bende o gün bir şekilde telefonunu buldum, kendisiyle uzun uzun konuştum. Tabi arayınca da bu konuyla kalmadı, ne yapıyorsunuz, Türkiye’de uyuşturucu mafyası, organize suçlar arttı bunlara karşı ne yapılmalıdır gibi birçok konuda sohbet etme şansımız oldu. Bugünkü Sözcü Gazete’mizde de biliyorum çok konuşuldu. Çünkü çok önemli bu konuları bilen bir ismin söylediklerinin önemsenmesi gerekiyordu” şeklinde konuştu.

1ha

Bakmadan Geçme

Kitap Fuarında Hulusi Akar'a sevgi seli
Kitap Fuarında Hulusi Akar'a sevgi seli
Başkan Palancıoğlu: '9 bine yakın alım heyetinin fuarda olması Kayseri açısından çok önmeli'
Başkan Palancıoğlu: '9 bine yakın alım heyetinin fuarda olması Kayseri açısından çok önmeli'
Kayseri Barosu'nda başkanı Özsoy oldu
Kayseri Barosu'nda başkanı Özsoy oldu
Kayseri'de 'Huzur 38' uygulaması: Çok sayıda silah yakalandı
Kayseri'de 'Huzur 38' uygulaması: Çok sayıda silah yakalandı
Erciyes'teki Uluslararası Tenis Turnuvasına 26 ülkeden 300'ü aşkın tenisçi katılacak
Erciyes'teki Uluslararası Tenis Turnuvasına 26 ülkeden 300'ü aşkın tenisçi katılacak
Çocuk Kitapları yazarı Ali Özkanlı, çocukların ilgi odağı
Çocuk Kitapları yazarı Ali Özkanlı, çocukların ilgi odağı