SP Bünyan Belediye Başkan Adayı Muhammed Emir Taşçı oldu
Saadet Partisi Bünyan Belediye Başkan Adayı Muhammed Emir Taşçı oldu.
Yerel seçimler yaklaşırken siyasi partilerin belediye başkan adayları da açıklanmaya başladı. Saadet Partisinin ise Bünyan Belediye Başkan Adayı Muhammed Emir Taşçı olarak açıklandı.
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