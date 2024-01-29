SP Bünyan Belediye Başkan Adayı Muhammed Emir Taşçı oldu

Saadet Partisi Bünyan Belediye Başkan Adayı Muhammed Emir Taşçı oldu. 

SP Bünyan Belediye Başkan Adayı Muhammed Emir Taşçı oldu

Yerel seçimler yaklaşırken siyasi partilerin belediye başkan adayları da açıklanmaya başladı. Saadet Partisinin ise Bünyan Belediye Başkan Adayı Muhammed Emir Taşçı olarak açıklandı.

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