Türkiye'nin en ekonomik kayak merkezi, vatandaşların akınına uğradı

Sivas'ta hafta sonunu fırsat bilen kayak severler Türkiye'nin en ekonomik kayak merkezi olan Yıldız Dağı Kayak Merkezine akın etti.

Türkiye'nin en ekonomik kayak merkezi, vatandaşların akınına uğradı
Kayseri GündemEditör

Sivas’ta hafta sonunu fırsat bilen kayak severler Türkiye’nin en ekonomik kayak merkezi olan Yıldız Dağı Kayak Merkezine akın etti.

Sivas kent merkezine uzaklığı 58 kilometre olan Yıldız Dağı Kış Sporlar Merkezi, kayak severlerin akınına uğradı. Kar kalınlığının 60 santimetreyi bulduğu kayak merkezi adeta doldu taştı. Hafta sonunu kayak yaparak geçirmek isteyen kayak severler ve vatandaşlar Yıldız Dağı Kayak Merkezi’ne giderek gönüllerince eğlendi. Kimileri kızakla kayarken kimileri ise snowboard yaptı.

Kayak merkezine gelen vatandaşlar kayak yapmanın oldukça keyifli olduğunu söyledi.

İHA
Kayseri Gündem

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